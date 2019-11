DE SISTI, Magari Florenzi venisse alla Fiorentina

Giancarlo De Sisti, ex storico della Fiorentina, ha parlato di Florenzi, ma non solo. Queste le sue parole: "Se non ci sono problemi di natura fisica non mi spiego il suo mancato impiego. Spinazzola? Lui è sempre mezzo acciaccato e gioca terzino destro, è chiaro che non è semplice giocando sempre gli stessi. Sarei contento se venisse alla Fiorentina perché può fare più ruoli: terzini, esterno alto oppure in un centrocampo a tre".