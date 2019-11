DE SISTI, Ero scettico su Ribery, ma senza di lui...

Giancarlo De Sisti, storico ex giocatore della Fiorentina, che ha anche allenato, ha parlato della sfida tra Cagliari e Fiorentina, ma non solo. Ecco ciò che ha detto: "I rossoblù stanno attraversando un ottimo momento: creare problemi all’Atalanta l’ho visto fare a pochi. Tutti i giocatori nel loro giusto ruolo, ci sono le condizioni migliori per rendere al massimo. Stanno lavorando bene, si nota un gioco disteso. Una classifica migliore del previsto che, spero per loro, non crei troppi contraccolpi. Non era facile sostituire un centrocampista tecnico e veloce come Barella, come lui ce ne sono pochi in circolazione. Mi aspetto una bella partita, aperta con diversi gol domenica. Maran? La società ha fatto bene a confermarlo, lavorando benissimo per supplire agli infortunati eccellenti Cragno e Pavoletti. Maran è un uomo molto attento, un tecnico preparato. La Fiorentina attraversa una buona fase e sta facendo bene. Ero tra gli scettici che non erano molto convinti dall’arrivo di Ribery. Invece il francese sembra proprio rinvigorito dall’avventura italiana: le cose migliori la Fiorentina le ha fatte vedere con lui in campo. Riva? Lui è stato il campione di tutti, non solo per Cagliari. Mi diceva che a Cagliari si stava molto bene: lui e la città non smettono di rendersi onore a vicenda, gli mando un abbraccio fraterno".