D. ROSSI, Firenze piazza non facile: bravo Italiano

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto a TMW per dare un giudizio sul lavoro di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sta facendo bene in una piazza non facile e si è conquistato sul campo questa possibilità. Ha messo meno tempo lui a farsi capire dai giocatori della Fiorentina che non Sarri da quelli della Lazio. Però è anche vero che i viola venivano da annate negative e se proponi ai giocatori un nuovo progetto sei più accettato. Italiano, ripeto è stato bravo. Ora va sistemata la situazione Vlahovic che si sta comunque comportando alla grande. Ho la sensazione che resti fino a fine stagione, ma bisogna essere chiari".