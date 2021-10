CUADRADO, Simula e finisce al centro delle critiche

L'ex viola Juan Cuadrado sta facendo parlare di sé in Sudamerica e non solo per un episodio non proprio ragguardevole. Ieri, nel corso di Uruguay-Colombia, il giocatore della Juventus ha rifilato una gomitata (apparentemente volontaria) sul collo al romanista Vina per cercare di difendere il pallone. Non solo, successivamente il colombiano si è lasciato andare a una solare simulazione, senza però subire ammonizioni. Nella giornata di oggi Cuadrado si trova al centro delle critiche, tanto da essere finito in tendenza su Twitter.