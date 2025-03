Corvino: "Non ho rimpianti. Sesso prima delle partite? Non fa mai male"

vedi letture

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce intervistato da Il Messaggero ha parlato anche del suo passato e delle offerte che avrebbe potuto accettare, ma che ha rifiutato: "Ho perso dei treni importanti per mia scelta, ma non ho mai sentito di tradire chi mi ha dato fiducia. Non ho rimpianti. Ho realizzato i miei sogni".

Poi ha risposto così quando gli è stato chiesto se autorizza i propri tesserati a praticare del sesso prima di una gara: "Guardi, non fa mai male... Io quando posso partecipo alla vita degli atleti, ma sono principalmente un manager".

Infine rivela un particolare su Vlahovic: "Mi avevano detto che non era pronto, ma appena vidi giocare Dusan non me ne andai finché non lo presi. Per un milione e mezzo...".