COLOMBIA, Lo show di Mina fa arrabbiare il Paraguay

© foto di Federico De Luca

In queste ore fa molto discutere Yerry Mina, il difensore colombiano ex viola. Nella notte è sceso in campo con la sua Colombia in Copa America, entrato al 25' per sostituire il difensore in forza al Bologna Jhon Lucumi.

La Colombia ha vinto la prima gara del girone contro il Paraguay per 2-1, ma nel finale ha fatto molto discutere l'atteggiamento di Mina che, come si evince dal video pubblicato sul profilo Instagram di Sportitalia, è rimasto a terra per quasi un minuto dopo due scontri leggeri ed ha effettuato una lunga rincorsa per battere un calcio di punizione.