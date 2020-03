COIS, Ambarat-Kouamé ottimi acquisti. Serve lo stadio

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di europacalcio.it per commentare i temi d'attualità: "Credo che la situazione dovuta al Coronavirus serva per dare una svolta un po’ a tutti. Se ci sono degli accorgimenti come stare a un metro di distanza, non avere contatti, il calcio deve fermarsi per forza per tutelare tutti, per tutelare i giocatori e le loro famiglie. Gli Europei? Sicuramente tutto questo avrà ripercussioni su di essi, a meno che non ci sia un miracolo, nel senso che non trovino un vaccino; o magari col caldo, come sempre avviene, le influenze di solito spariscono. Mi auguro che entro un mese tutto questo possa risolversi al meglio. I dati della Cina dicono che attualmente almeno laggiù le cose stiano andando un pochino meglio. La Fiorentina? E’ un cantiere aperto, diciamo che in questo momento si stanno ponendo le basi per il futuro. Commisso sta lavorando, oltre che per costruire una squadra forte, anche a livello di investimenti fuori dal campo. E’ fondamentale fare lo stadio a Firenze. Sono fiducioso, le potenzialità economiche di Commisso sono fortissime, ha un grandissimo patrimonio, ha voglia di portare i viola in alto, ha grande entusiasmo. Penso che questo campionato sia di transizione per valutare poi quello che sarà il lavoro che dovranno fare il prossimo anno, sia a livello tecnico con l’allenatore che con i giocatori. In chi mi rivedo? E’ difficile sempre fare dei paragoni. Nella Fiorentina attuale non vedo un calciatore simile a me. Pulgar è un giocatore più o meno con le mie caratteristiche però è un pochino diverso in certi aspetti. Diciamo che uno in cui mi vedevo prima era Veretout. Amrabat? E’ stato un grandissimo acquisto come lo è Kouamé che spero di rivedere presto in campo. La Fiorentina si è assicurata due grandissimi calciatori per il prossimo anno".