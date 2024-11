CHIESA, In estate potrebbe sostituire Kvara al Napoli

FirenzeViola.it

Federico Chiesa fin qui ha giocato solamente 19 minuti in Premier League con la maglia del Liverpool. L'attaccante italiano, arrivato in maglia Reds in estate dalla Juventus, non trova spazio in Inghilterra e a gennaio potrebbe decidere di lasciare già Liverpool. In Serie A ci sono diverse squadre che stanno monitorando la situazione, con voci anche sull'Inter in cerca di rinforza. Chi potrebbe fare un pensierino sull'occasione Chiesa in ottica estate è il Napoli: per Repubblica il rinnovo di Kvaratskhelia non si sblocca e l'ex Juve potrebbe essere il nome giusto per sostituire il georgiano.