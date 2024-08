CHIESA, Fuori dal progetto. La situazione dell'ex viola

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle sue colonne dedicate ai temi di casa Juventus, fa il punto sulla situazione legata a Federico Chiesa. L'ex attaccante della Fiorentina è in uscita dal club bianconero, Motta non lo reputa parte del progetto e ieri non l'ha convocato per l'amichevole contro il Brest. Prima la trattativa per il rinnovo del contratto, arenatasi per incongruenze riguardo alla cifra dello stipendio, poi le idee di Thiago Motta. Questi due elementi hanno parallelamente portato Federico Chiesa fuori dal progetto Juventus.

Il prezzo del suo cartellino era di 20-25 milioni, ma oggi probabilmente vista la situazione il figlio d'arte vale ancora meno. La Juventus sembrerebbe pronta anche ad uno sconto per liberarsi del giocatore, il problema però sono le offerte concrete che al momento non arrivano.