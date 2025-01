CAMPORESE, Milan Futuro interessato al difensore ex viola

FirenzeViola.it

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L'ex difensore della Fiorentina Michele Camporese è in procinto di lasciare il Cosenza. In Calabria sta vivendo una situazione praticamente da separato in casa e in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare definitivamente la formazione allenata da Massimiliano Alvini. Per l'ex difensore gigliato si è mosso il Trapani ma soprattutto, come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan Futuro. La squadra rossonera, alla ricerca di giocatori di esperienza da affiancare ai tanti ragazzi under 23, deciderà come muoversi dopo la sfida di campionato contro la Torres.