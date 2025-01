CAMPORESE, L'ex viola sempre più vicino al Milan Futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Già alla metà di dicembre, avevamo parlato dell'addio quasi certo di Michele Camporese con il Cosenza, club dove sta ormai vivendo da separato in casa, e a confermare il tutto, dopo il pareggio contro il Mantova, ci ha pensato il tecnico dei lupi calabresi Massimiliano Alvini: "Su Camporese è stata fatta una scelta diversa, lì puntiamo su Dalle Mura, Venturi e Hristov".

Ma il difensore, assistito dagli agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi, non rimarrà senza squadra. Su di lui era forte l'interesse del Trapani, ma nei giorni scorsi c'è stato lo scatto del Milan Futuro, che ha mosso i primi passi verso il giocatore rimandando comunque ogni concreta trattativa ai primi giorni di questa settimana; cosa avvenuta. Perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i rossoneri hanno un accordo di massima con tutte le parti chiamate in causa, ed entro fine settimana Camporese dovrebbe firmare un accordo valido fino al 2026 con opzione per la stagione ancora successiva.