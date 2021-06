CALISTI, Italiano profilo giusto per ripartire. Ribery...

Ernesto Calisti parla della Lazio e da ex biancoceleste racconta le sue sensazioni: "Scegliendo Sarri la società ha preso un top - dice a Tuttomercatoweb.com - e vanno fatti i complimenti al club. Ora va considerato il mercato in uscita e in entrata, bisogna pensare al tipo di gioco di Sarri. Per il 4-3-3 o 4-3-1- 2 servono giocatori adatti. Per ora si fanno vari nomi tra cui quello di Felipe Anderson: sarebbe un graditissimo ritorno e una grande opportunità per lui".

Da ex viola che pensa di Italiano alla Fiorentina? "Gattuso era l'ideale per Firenze, mi piace per carattere e a livello tecnico.tattico. Peccato. Però anche Italiano mi piace, ha fatto un miracolo con lo Spezia, è molto preparato: molto dipende poi dalla rosa che avrà a disposizione. Ma è un profilo giusto per ripartire, dopo un campionato deludente".

Con Ribery le strade si divideranno. Giusto così? "Non è più un ragazzino, ci sta. Non è un discorso tecnico, il giocatore non si discute. Una mano te la può dare però qualche problemino fisico lo ha avuto e avranno fatto una serie di valutazioni ad ampio raggio".