Biraghi e il paragone tra Firenze e Torino: "L'unione squadra-tifo fa la differenza"

Dopo il pareggio contro il Verona per 1-1 è intervenuto in conferenza stampa Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni del laterale del Torino raccolte da Tuttomercatoweb, in particolare su una domanda legata alla differenza tra il calore del pubblico di Firenze con quello granata: "Non faccio paragoni tra Torino e Firenze, ma vedo una cosa in comune: a Firenze abbiamo fatto bene dopo anni negativi quando c'era passione e coesione tra pubblico e squadra, che era mancata per risultati negativi. Poi c'è stata una fiammella ed è cambiato. Oggi ci dispiace non aver ripagato questa affluenza, ma sono certo che i tifosi ci daranno supporto e noi li ripagheremo. Per fare grandi cose, serve grande unione tra tutti, dal presidente al magazziniere a voi.

L'ho vissuto a Firenze, senza coesione non si fa nulla. Poi dove si arriva, chi lo sa...Non è scaricare responsabilità, siamo noi che scendiamo in campo. Sto dicendo che, per un giocatore, nelle piazze come Torino con il pubblico caloroso, ho sempre reso di più. Piuttosto che andare in una piazza piatta, smetto..."