ALONSO, Vuole l'Inter ma le richieste del Chelsea....

"Marcos Alonso ha nostalgia dell'Italia e vuole l'Inter" così scrive la Gazzetta dello Sport sull'esterno difensivo ex viola ora al Chelsea. Più volte l'Inter è sembrata vicina al giocatore ma poi non si è concretizzato nulla. Ma Alonso ha fatto capire al club inglese che vorrebbe andarsene per tornare in Italia, proprio all'Inter anche perché a Londra è chiuso e lui vorrebbe giocare. L'Inter però non è intenzionata a prenderlo alle condizioni del Chelsea che chiede 15-20 milioni per la cessione solo a titolo definitivo.