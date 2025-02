Dagli inviati Zaniolo e Ndour da domani in gruppo: le ultime sui due acquisti della Fiorentina

La Fiorentina ha appena comunicato ufficialmente l'arrivo di Nicolò Zaniolo e Cher Ndour che oggi, in attesa appunto dell'ufficialità, al Viola Park hanno seguito un loro programma e svolto tutte le pratiche "burocratiche" della società. Oggi infatti, dopo le visite di ieri alla clinica convenzionata "Fanfani" sono andati al centro sportivo per il classico shooting e le interviste di rito al sito ufficiale e per i social. Poi hanno fatto un po' di allenamento individuale con i preparatori, mentre da domani saranno a disposizione di Palladino e del gruppo che si allenerà nel pomeriggio.