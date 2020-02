VIDEO FV, Viola pronti per la seduta: tutti presenti

La Fiorentina di Giuseppe Iachini scenderà a breve in campo per l'allenamento alla vigilia della gara contro il Milan. Come dimostra il video di FirenzeViola.it, nessuna sorpresa con tutti i giocatori presenti compresi i tre calciatori che hanno avuto la febbre in settimana ovvero Erick Pulgar, Marco Benassi e Pol Lirola.