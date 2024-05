VIDEO FV, Viola in campo all'Agia Sophia: discorso di Italiano pre rifinitura

Fonte: dai nostri inviati ad Atene - Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

Inizia con un lungo discorso alla squadra da parte di Vincenzo Italiano, l'ultimo allenamento prima della finale di Conference contro l'Olympiacos ad Atene. Il tecnico viola ha parlato con tutti i giocatori, che in silenzio lo hanno seguito mentre si sbracciava per spiegare non solo le idee tattiche che dovranno essere messe in pratica all'OPAP Arena, ma anche per spiegare ancora una volta cosa significhi per tutti giocarsi questa seconda finale europea consecutiva.

Il presidente Commisso nel frattempo, ha raggiunto questa mattina Atene direttamente dagli Stati Uniti, e domani sarà regolarmente allo stadio per vivere le emozioni della finale al fianco dei propri giocatori. Queste le immagini dei nostri inviati in Grecia: