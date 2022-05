VIDEO FV, Rocchi: "Gol Acerbi irregolare. Su Nico..."

Nel corso della conferenza stampa dell'AIA di fine stagione l'ex arbitro e designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, si è soffermato su alcuni episodi particolarmente discussi durante la stagione.

Ecco alcune domande alle quali ha risposto:

Sul gol di Acerbi lei ha detto che c'è stato un corto circuito comunicativo. Come spiega questo errore?

"Hai detto bene, c'è stato un corto circuito comunicativo. Pairetto era molto dispiaciuto per l'errore, così come lo sono io"

Un altro episodio discusso è stato quello del rigore dato in Fiorentina-Roma. A molti non è piaciuto, lei cosa ne pensa?

"Il rigore dato alla Fiorentina non è piaciuto nemmeno a noi. Il contatto in questo caso è molto leggero e avremmo preferito che venisse mantenuta la decisione presa sul campo"

Come è cambiato il rapporto tra arbitri e giocatori all'interno del terreno di gioco?

"Il Var ha dato una mano a migliorarlo ulteriormente. Ci sono invece più problemi con le panchine, perché chi è seduto non vive le partite allo stesso modo di chi è in campo e spesso si possono avere visioni diverse"

Quali critiche o parole non le piacciono di quelle che spesso sono rivolte agli arbitri?

"Non apprezzo solo quando si mette in discussione la buona fede degli arbitri. Non mi piace quando si fa dietrologia e si fa polemica ad esempio su certi arbitri che dirigono una partita e abitano in una città o provincia rispetto ad un'altra. Accetto le critiche, ma devono essere costruttive"