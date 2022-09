VIDEO FV, Questore Firenze: "Bello ci sia Castrovilli"

Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, presente oggi in Piazza della Repubblica per un evento della Polizia di Stato per sensibilizzare sulla guida in stato di ebbrezza, ha commentato la presenza di Castrovilli all'evento: "Ringraziamo la Fiorentina per aver inviato un testimonial a questo evento. Un campione d'Europa peraltro. Questo perché uno sportivo ha delle regole anche di disciplina: può aiutare come esempio per tanti giovani".

Sull'evento: "Il nostro scopo è quello di comunicare che si può stare bene insieme, guidare e farlo in sicurezza senza bere". Per quanto riguarda l'ultimo caso del Daspo per il tifoso con la maglia del Liverpool al Franchi, a margine dell'evento il Questore non ha ritenuto rispondere visto che risulta che non sia ancora stato notificato. Ecco il video di Firenzeviola.it con le sue parole, e qualche foto dall'evento: