VIDEO FV, Le immagini di Kean e Comuzzo in Nazionale

Fonte: Dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

La Nazionale di Luciano Spalletti è scesa in campo pochi minuti fa a Coverciano in vista della sfida di domani sera contro il Belgio, match in programma alle 20:45 presso lo stadio Re Baldovino (ex Heysel) di Bruxelles, valevole per il quinto turno di Nations League. Tra gli azzurri anche i due calciatori della Fiorentina Moise Kean e Pietro Comuzzo. Impegnati nel riscaldamento i due viola sono finiti in mezzo al "torello" e dovendo fare anche le flessioni come penitenza per non aver recuperato palla prima di venti tocchi consecutivi da parte dei compagni sul perimetro del cerchio.

Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione dell'allenamento, in un clima disteso, degli azzurri: