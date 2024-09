Fonte: dall'inviato Alessandro Di Nardo

Impressionante l'arrivo dei circa 1000 tifosi che hanno scelto di raggiungere la trasferta di Empoli in motorino via FiPiLi, partiti poco prima delle 16 da Ponte a Greve a Firenze. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it in calce all'articolo, la massiccia presenza si è vista da lontano fino a che non è arrivata al Castellani.