VIDEO FV, COLPANI A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE, PRONTO AD ESSERE A SERVIZIO DI PALLADINO

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Andrea Colpani sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il primo rinforzo a centrocampo del mercato viola è arrivato intorno alle 21:15 alla Clinica Fanfani, storica sede delle visite mediche dei nuovi acquisti della Fiorentina. Dopo una lunga trattativa con il Monza, il club viola è riuscito a strappare il giocatore, che firmerà presto un contratto che lo legherà alla squadra gigliata per una durata di 4 anni con una cifra da corrispondere al calciatore pari a 1,2 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, Daniele Pradè, per regalare il giocatore al suo ex allenatore, Raffaele Palladino, ha trovato un accordo con Adriano Galliani, direttore sportivo del Monza, basato su un prestito oneroso di 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Questo accordo è stato frutto di negoziazioni durate settimane, che, dopo un apparente stallo tra i due club, hanno trovato un punto d'incontro sul prezzo del cartellino per il trasferimento.

L'ormai ex Monza si aggregherà il prima possibile al gruppo, al momento in tournée in Inghilterra, raggiungendolo dove assisterà alle amichevoli di domani e dopodomani contro Preston e Bolton. Mentre a partire da domenica, ci sarà anche il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

Queste sono le immagini dell'arrivo alla clinica del calciatore sorridente che, una volta limati tutti i dettagli della trattativa curati dal proprio agente arrivato nel pomeriggio al Viola Park, si appresta adesso a svolgere le visite mediche di rito, fornite da Firenzeviola.it.