VIDEO FV, Castrovilli al cs: "L'Italia? Tanta roba"

Pochi minuti fa al centro sportivo è arrivato a bordo della propria vettura anche Gaetano Castrovilli, passato solamente per un saluto. Come documentato dal video qui sotto realizzato da FirenzeViola.it, il centrocampista viola, reduce della vittoria dell'Europeo, ha commentato sorridente con un "tanta roba" l'impresa storica degli azzurri. Castrovilli è passato dal centro sportivo per salutare i suoi compagni, il nuovo tecnico Vincenzo Italiano e programmare le prossime settimane prima di partire per le vacanze.