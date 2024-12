VIDEO FV, Arrivati anche Ranieri, Mandragora e Cataldi

Fonte: dal nostro inviato a Careggi, Andrea Giannattasio

Continua il via vai di tante persone del mondo del calcio, e non solo, che si stanno recando all'ospedale Careggi di Firenze per prestare la propria vicinanza ad Edoardo Bove, centrocampista viola ricoverato da ieri sera per un malore che lo ha colto durante il match contro l'Inter. Arrivati in questo momento anche i compagni di squadra Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Danilo Cataldi, queste le immagini raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it: