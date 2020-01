VICESIND. FIRENZE, Parigi ha vissuto col sole in fronte

Il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, presente oggi a Palazzo Vecchio per accogliere il feretro di NArciso Parigi, ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dell'artista scomparso: "Vorrei pensare che non perdiamo nulla, perché Narciso ci lascia una grande eredità. È stata la voce dell'allegria dell'Italia, non solo di Firenze: ha vissuto con il sole in fronte. Ha sempre avuto una grande gioia di vivere e l'ha voluta trasmettere ai giovani, io me lo ricordo anche qui in Palazzo Vecchio. Dobbiamo essere malinconici, ma ha vissuto una vita lunga, piena e che si è espressa nel suo massimo. Resta nel cuore di tutti i fiorentini e di tanti italiani. Lo salutiamo con il cuore colmo di gratitudine: ciao Narciso. Stamani la sua voce risuona per le stanze di Palazzo Vecchio, ed è molto bello vedere le tante persone che vengono a salutarlo, lui amava stare tra la gente. La famiglia è serena, e anche lui era sereno. Poi c'è la Fiorentina, la sua grande passione. Ha una maglia tutta per sè, con il numero 1. Sono convinta che giocherà delle bellissime partite".

Intitolargli un impianto sportivo?

"Vediamo, stiamo lavorando al modo migliore per ricordarlo. Certo che intitolargli un impianto sarebbe il modo adatto per ricordare la sua importanza per tutti noi. Parleremo con la famiglia e poi nel lo comunicheremo alla città"