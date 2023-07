VANNUCCI, Euro32 in Italia e Turchia un volano per tutti

Fonte: Dal nostro inviato- A. Giannattasio

Il consigliere regionale Andrea Vannucci è intervenuto a margine dell'evento “Insieme per fare grande il rugby a Firenze” organizzato stamani a Palazzo Vecchio per presentare la nuova stagione del rugby fiorentino: "Oggi proviamo a parlare solo di rugby, diamo un bel messaggio alla città. Ma questa notizia riguarda anche gli impianti. Il fatto che il Comune investa sul Padovani ovviamente è fondamentale per costruire qualsiasi progetto sportivo.

E sulla candidatura congiunta di Italia e Turchia per l'Europeo di calcio del 2023: "Da uomo di sport non mi fa che piacere. Spero che gli eventi sportivi atterrino nel nostro paese perché sono volano vero per rilanciare il movimento. Le candidature sono due, a questo punto se ci uniamo verrebbe meno la sfida e sarebbe sicuro il finale, ma ancora è presto per commentare visto che non c'è l'ufficialità della doppia candidatura".