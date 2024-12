THURAM (S.ST), Era un match da vincere. Siamo arrabbiati

Fonte: dalla sala stampa dell'Allianz Stadium - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente in sala stampa all'Allianz Stadium, Khephren Thuram ha parlato così dopo Juventus-Fiorentina e i suoi due gol: "Dipende dalle partite. Ci sono delle partite dove devi fare il terzo gol e altre dove non devi prendere gol. Si sente in campo, dobbiamo parlare tra giocatori e fare questo per non pareggiare".

Che clima c'è nello spogliatoio?

"È sempre lo stesso quando pareggi, siamo arrabbiati perché sappiamo che questa partita era da vincere, ma da domani pensiamo a recuperare per la Supercoppa contro una bella squadra".

Le sue emozioni per i gol?

"Ero molto felice di aver fatto i primi gol con questa maglia e in un grande club come la Juve. Voglio dare sempre il massimo per migliorare".

Il bilancio sulla tua stagione?

"Personalmente mi trovo bene con la squadra e con il mister. È un bilancio positivo".