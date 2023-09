SOTTIL (S. STAMPA), Giocato meglio oggi di un anno fa

Fonte: da Udine - Giacomo A. Galassi

Dalla sala stampa dell'Udinese Arena, Andrea Sottil ha commentato la sconfitta dei suoi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "L'ha detto il campo e lo dicono le statistiche: è stata la nostra miglior partita da inizio stagione. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto ciò che dovevano fare. La partita è chiara ma bisogna accettare il verdetto e capire che bisogna essere più cinici. Se lasci partite aperte ci può stare che nell'unica azione in cui gli avversari mettono il muso nella nostra metà campo ci fanno gol. Il calcio non può essere sempre così crudele e dobbiamo continuare a lavorare così. Oggi andare a casa non è facile ma è il nostro lavoro: saper sopportare questi momenti. Io però sono orgoglioso perché abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, giocando a calcio. L'anno scorso avevamo vinto 1-0 ma non era stata una partita eccelsa".

Ci sono giocatori che stanno dando meno?

"È palese. Bisogna crescere in tutto: questa è una squadra che ha cambiato tanto ma bisogna metterla dentro perché se vai avanti poi è tutta un'altra partita".

Payero e Kristensen?

"Hanno fatto la loro partita. Per Kristensen non è semplice: arrivato qui nell'ultima settimana di mercato poi è andato in Nazionale. Ma ha qualità. Crescerà e ha fatto la sua partita. Anche Payero ha fatto una buona partita".

Teme il contraccolpo psicologico?

"Non bisogna farla diventare un'ossessione perché poi non arriva più. Dobbiamo fare analisi individuali e lavorare a livello di serenità. I gol arriveranno".

Ebosele?

"Vederlo giocare così in Serie A è una grande soddisfazione perché è l'ennesimo giocatore che questa società ha portato dentro. Ma c'è un lavoro importante dietro".

Com'era lo spogliatoio a fine partita?

"Io gliel'ho detto: che altre strade abbiamo? Bisogna continuare con queste prestazioni e migliorare la fase realizzativa. Abbiamo fatto 15 tiri in area di rigore e giocavamo contro la Fiorentina: dobbiamo essere più cinici. Ma devono stare sereni e cazzuti".