SACCHI, Il problema della Viola è l'attacco che non rende

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Il mister Arrigo Sacchi ha parlato direttamente da Siena all'evento la "Briglia d'Oro" dove è stato premiato, oltre a lui, anche il Ct Francesco Calzona. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Juve-Inter? Non ho visto una partita, ne da una parte e ne dall'altra".

Quale è il problema della Fiorentina? "Molto probabilmente l'attacco, non rende. Io credo che in Italia ci sono due tipi di allenatori: il calcio è influenzato dalla cultura di un paese. La nostra cultura è andata sempre di più scendendo. Oggi abbiamo rivoluzionato il calcio rispetto a coloro che lo avevano pensato, come un calcio offensivo e propositivo. Invece adesso lo interpretiamo come uno sport individuale e difensivo. Abbiamo dato spazio al tattico e non allo stratega. Il tattico è quello che aspetta l'errore dell'avversario per punirlo. In questo servono i giocatori bravi. Lo stratega è quello che ha un'idea chiara e sa come arrivarci. Io nella mia squadra cercavo persone disponibili e generose, non guardavo i piedi, guardavo la testa dei giocatori".