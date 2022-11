S. GIACOBBE A FV, Italiano entra nella testa dei giocatori

Sandro Giacobbe, noto cantante e allenatore della nazionale cantanti, direttamente dallo stadio Castellani ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Sono uno dei soci fondatori di questa squadra. Ho cominciato nel 1979, prima di diventare nazionale cantanti. Fin dagli esordi ogni partita è stato un granello in più di quello che è il tanto da fare per chi nella vita è stato meno fortunato".

Lei è un tifoso del Genoa, tornerete subito in Serie A?

"È un anno di sofferenza, la squadra è attrezzata per tornare nella massima serie e tutti ce lo auguriamo. Genova si merita di avere due rappresentanti importanti in A. Da genoano mi auguro che il Genoa salga in A e la Sampdoria retroceda, da genovese mi auguro che entrambe possano tornare ai fasti di un tempo".

Come vede la Fiorentina? Le piace Italiano?

"Italiano ha fatto benissimo a La Spezia, dimostrando di avere grandi doto non solo nella comunicazione. Lui entra nella testa dei giocatori e sa mettere in campo i giocatori. La Fiorentina l'ho vista in ripresa e sono convinto che possa fare un buon campionato. Speriamo che Fiorentina e Genoa non si debbano più salvare alla fine come successo qualche anno fa".