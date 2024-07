RIENTRI, Barak atteso giovedì, gli argentini il 4 agosto

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

In attesa di nuovi arrivi, al Viola Park è atteso nei prossimi giorni Antonin Barak. Più precisamente è giovedì il giorno previsto per il suo rientro. I due argentini neo campioni continentali godranno invece delle dovute vacanze. Il loro rientro è previsto per il 4-5 agosto sempre che non ci siano rinunce a qualche giorno, come si è vntilato per Gonzalez.