RANIERI, Tutto fatto per il rinnovo: manca solo la firma

© foto di pietro.lazzerini

Prima partita di Conference League (in programma domani sera al Franchi con fischio d'inizio fissato alle ore 20 ndr) per la Fiorentina nella stagione 2024-2025 e prima conferenza stampa congiunta tra il mister Raffaele Palladino e, in questo caso, Luca Ranieri. Il difensore viola è intervenuto dal Viola Park per presentare così la sfida contro l'Akademia Puskas, valida per i play off della competizione europea:

Cosa si aspetta dalla prima al Franchi con capacità ridotta?

"Ieri per la prima volta siamo andati ad allenarci al Franchi, non l'avevo ancora visto. Lo stadio sarà diverso, tutti sanno la carica che dà il Franchi pieno. Quest'anno non sarà così ma sono sicuro che si riempirà ugualmente e ci daranno una grandissima mano per affrontare tutte le partite. Dovremo essere un'unica cosa per raggiungere insieme tutti i traguardi".

Quali sono le sensazioni in vista di questa nuova stagione?

"Ti rispondo come risponderebbero tutti: stare fuori per una squalifica è brutto. Però ci siamo guadagnati di giocare anche quest'anno ogni 4 giorni, domani c'è un'altra partita. Non vedo l'ora di iniziare, sono pronto e abbiamo fatto una grande preparazione. Aspettiamo domani".

Quale Fiorentina vorrebbe ritrovare in campo?

"In questi anni abbiamo raggiunto grandi traguardi ma adesso dobbiamo resettare e iniziare un nuovo percorso. Dobbiamo tenere le cose positive degli anni passati ma dovremo fare meglio, perché ogni anno che passa vogliamo migliorarci e vogliamo portare grandi soddisfazioni ai tifosi e alla squadra che lavora ogni giorno. Saremo pronti sicuramente".

Cosa ci può dire della trattativa per il rinnovo di contratto?

"Al mio contratto manca solo la firma. Sono felice perché sono 11 anni che indosso questa maglia. Qua mi sento a casa, sono felice e spero di onorare sempre al meglio la maglia".

Come ha vissuto l'estate dopo la seconda finale di Conference persa ad Atene?

"Arrivare sempre in fondo e perdere due finali penso sia la cosa più brutta. Dobbiamo essere soddisfatti per il percorso che è stato difficile e dobbiamo essere fieri. Però perderne tre su tre fa male. Questa estate è stata dura, anche perché ha segnato l'uomo che stavo marcando. Dobbiamo però andare avanti, è un anno nuovo e sono felice che si inizi".

Cosa è cambiato con l'arrivo del nuovo allenatore?

"Quest'anno anche dietro giochiamo con un modulo diverso. Con idee diverse ma il mister ci vuole sempre aggressivi. Ci stiamo trovando bene perché a me piace sempre più giocare a tre dietro perché sono nato così. Ci stiamo allenando e ci stiamo conoscendo meglio. Pongracic si sta ambientando bene e sono sicuro che faremo grandi risultati sia come reparto che come squadra".

Si sente di essere uno dei leader della squadra come ha richiesto Biraghi nelle ultime dichiarazioni?

"Molti dei nuovi hanno già capito cosa significa Firenze. E' una città che ti dà tanto, lo capiranno presto quando giocheranno al Franchi. Giocare a Firenze è tanta roba".

Come ha reagito la squadra al pareggio di Parma?

"Dopo Parma la squadra ha reagito bene, perché abbiamo giocato contro una squadra che si conosce da anni e che ha tanta qualità. Abbiamo fatto una grande partita considerando che ci conosciamo da 40 giorni. Sono convinto che anche quest'anno faremo un ottimo lavoro".



15.39 - Termina qui la conferenza stampa.