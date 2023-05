QUIRINALE, Oggi assente il Ministro Abodi

Fonte: Tommaso Loreto

Un accenno di sorriso di Vincenzo Italiano in conferenza stampa arrivato quando il tecnico è tornato sulla visita al Quirinale. Particolarmente emozionato l’allenatore viola ha raccontato la sensazione di trovarsi dietro a un leggío come avvenuto oggi, nel corso di un incontro in cui l’intervento del Presidente della Repubblica è stato particolarmente apprezzato da Simone Inzaghi. Non è tuttavia passata inosservata l’assenza del Ministro dello Sport Abodi nonostante fosse numerosa la rappresentanza della Lega Serie A.