PRIMAVERA, Dirigenza viola e pres. Serie A al Penzo

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ANDONOV È KO: NIENTE FINALE PER IL PORTIERE Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... NOTIZIE DI FV TOP FV, AMRABAT MIGLIOR VIOLA COL MILAN. POI I BRASILIANI Sofyan Amrabat, con un lettore convinto a votarlo su due (sui 1246 totali), è stato individuato dai nostri lettori come migliore in campo per i viola nella sconfitta in casa del Milan, aggiudicandosi il 50,8% delle preferenze nel round del Premio Top FirenzeViola.it.... Sofyan Amrabat, con un lettore convinto a votarlo su due (sui 1246 totali), è stato individuato dai nostri lettori come migliore in campo per i viola nella sconfitta in casa del Milan, aggiudicandosi il 50,8% delle preferenze nel round del Premio Top FirenzeViola.it.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi