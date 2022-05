PRES. PISA, Sarebbe bella la A coi viola. Commisso...

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato direttamente dalla Hall of Fame del Calcio Italiano, ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Sarebbe bellissimo vedere il Pisa affrontare i viola il prossimo anno. Poi io non sono toscano, quindi non sento la rivalità territoriale, anzi io sono per il campanalismo positivo. Amo la Toscana e mi piacerebbe molto vedere tante squadre toscane in A. E poi sarebbe bello vedere una gara del genere soprattutto per lo spettacolo che ci sarebbe sugli spalti: le coreografie che ho visto a Pisa di recente e quelle dei tifosi viola in questa stagione sono per una partita che andrebbe mostrato in tutto il mondo. Sarebbe un sogno, tra l'altro stimo molto Italiano e la Fiorentina è una grande squadra, ci spero molto. Mi immagino le due curve schierate, e poi mi piace molto lo sfottò del toscano.

Su Commisso: "Mi sono veramente demoralizzato quando ho visto come è stato aggredito dai media e da una parte del pubblico per l'operazione Vlahovic. Io penso che Commisso sia un grande presidente che è stato capace di costruire una grande Fiorentina. Vlahovic è un grandissimo giocatore, ma attualmente la Fiorentina è più grande di quando c'era il serbo. Quindi grande Commisso!".

Su Lucca: "Non mi hanno chiesto solo lui, anche altri hanno mercato che meriterebbe la categoria superiore, come Birindelli. Lucca ha delle caratteristiche uniche, ha avuto un problema al ginocchio e quindi ha avuto un periodo di no. Abbiamo cercato di tenerlo un po' nascosto, ma adesso sta bene e penso che ci possa aiutare molto in queste ultime due partite con il Monza".