PASQUAL A FV, Momento non facile. Sull'attacco...

Dalla festa del viola club "Scoglionati" di Portoferraio arrivano anche le parole dell'ex capitano viola Manuel Pasqual: "Fa piacere essere qui all'Elba per questa festa. Mi fa grande piacere per quello che riescono a costruire grazie a questo evento".

Quanto possono mancare cross come i tuoi agli attaccanti viola?

"C'è chi crossa alla Fiorentina. In questo momento sta vivendo un momento non facile nel quale è facile perdere fiducia. È normale che una squadra che ha avuto assenze non riesca ad esprimersi al meglio. Servirà ritrovare i risultati in campionato e poi anche in Europa".

Preferiresti giocare con un attaccante Jovic e Cabral, o con uno più mobile come Kouame?

"Dipende dalla tipologia di gioco. Italiano ha modificato il suo gioco. Quando ti devi difendere e ripartire uno come Kouame può far comodo. Sicuramente i numeri dell'attacco viola vanno migliorati".