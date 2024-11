PALLADINO (S. STAMPA), I due gol ce li siamo fatti da soli

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa del trionfo per 3-2 contro il Pafos: "Godiamoci la serata, poi da domani iniziamo a pensare all'Inter. È stata fatta una buona gara contro una buona squadra, abbiamo avuto grande spirito, voglia e determinazione. La vittoria è stata un po' macchiata da quei due gol, ma le partite sono anche questo: appena cali un po' l'attenzione cercano di metterti in difficolà".

Il prossimo step è quello di subire meno gol?

"Sì, oggi però non era facile. Affrontavamo una squadra molto verticale, ma è stata fatta un'ottima prestazione: abbiamo rischiato poco. I gol ce li siamo un po' fatti da soli, può capitare e ragazzi sanno che devono stare più attenti a questa cosa. Prendiamo il bicchiere pieno per tre quarti se vogliamo essere realisti".

Da cosa nasce la scelta di Dodo, Beltran e Comuzzo titolari?

"Volevamo mettere in difficoltà gli avversari, sappiamo che Lucas non ha un sostituito di ruolo. Appena rientrerà Gudmundsson avrà un cambio ulteriore. Dodo è tornato dalla Nazionale con grande spirito e mi è piaciuto come ha affrontato questa partita. Infine ho pensato che Comuzzo potesse avere più minuti nelle gambe perché domenica l'avevo sostituito".

Vi siete spaventati negli ultimi minuti?

"No, andando sul 3-2 potevamo andare anche sul 4-2. Paura no, non mi piace giocare con il timore".

Quali giocatori "ruberebbe" al Pafos?

"Non va di dirne solo uno, ma ne ha almeno tre o quattro di ottima qualità che abbiamo anche studiato in questi giorni. Faccio i complimenti all'allenatore e alla società che stanno facendo davvero un buon lavoro".

Quale squadra le è sembrata migliore tra Apoel e Pafos?

"Forse il Pafos ha qualche individualità migliore, soprattutto davanti. È una buona squadra, mi è piaciuta molto. Ma anche l'Apoel lo è: mi sembra che entarmbi gli allenatori abbiano buone idee".

Quarta e Mandragora come stanno?

"Tutto bene, solo crampi".