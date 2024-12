PALLADINO (S.ST), In Conference serve di più. 1° tempo colpa mia

Fonte: dalla sala stampa di Guimaraes - Tommaso Loreto

Dalla sala stampa dello stadio di Guimaraes, dopo il pareggio contro il Vitoria, il tecnico viola Raffaele Palladino ha preso la parola e analizzato il risultato della sera, che vale il passaggio agli ottavi di Conference League: "Intanto vanno fatti i complimenti agli avversari, affrontavamo una buona squadra. Nel loro stadio il clima è infuocato, questa partita ci farà crescere, soprattutto i giovani. Erano bravi a sfruttare le transizioni, andavano bene in contropiede. Ma il primo tempo è stata colpa mia, che con lo staff avevo preparato delle soluzioni che non siamo riusciti a trovare. Nel secondo tempo abbiamo modificato questa cosa e siamo andati meglio. I cambi hanno dato qualità, ma il primo tempo è demerito mio, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. L'obiettivo è stato raggiunto, dobbiamo essere soddisfatti".

Eravate un po' stanchi?

"Non è una questione di brillantezza. La squadra corre, va forte, lo spirito c'è, la voglia anche. Hanno tutti un ottimo minutaggio, e cerchiamo di centellinare tutto. Ci sono meriti degli avversari e demeriti miei, volevo sfruttare dei movimenti che non abbiamo però trovato. Loro sono stati bravi a chiudersi e ripartire".

Cosa vi ha detto questo maxi-girone?

"Che in Conference dobbiamo metterci qualcosa in più. Sotto il profilo dell'atteggiamento e dell'intensità, troviamo squadre che ci affrontano come fosse la finale di Champions League, e questo ci fa crescere, l'ho detto alla squadra a fine partita. Ci servirà la lezione, se vogliamo arrivare in fondo in questa competizione serve di più, da me in primis. Ma l'obiettivo è raggiunto, a febbraio avremo modo di allenarci di più, perché giocando ogni tre giorni non è semplice".

Parisi e Beltran: che prestazioni hanno fatto?

"Fabiano sta facendo molto bene. È un periodo che lo vedo sul pezzo negli allenamenti, è un grande ragazzo in cui credo molto. Sta dimostrando il suo valore. Beltran ha fatto una buona gara, nel primo tempo non siamo stati bravi a trovarlo. Nel secondo l'ho fatto venire più largo, non avendo Sottil. Era stanco, ma a fine partita scherzavamo. Mi ha detto che sta facendo tutti i ruoli e lo ringrazio, è generosissimo. Gli manca solo di fare il portiere (ride, ndr). Lo ringrazio, è un ragazzo straordinario".