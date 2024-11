PALLADINO: "RICHARDSON PUÒ GIOCARE TREQUARTISTA. PARISI ALTO? PERCHÉ NO"

Fonte: Dal nostro inviato Tommaso Loreto

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa nel pre partita di Conference League contro l'Apoel Nicosia. Queste le sue parole: "L'identità della Fiorentina è stata mostrata, stiamo vivendo un bel momento. Ci abbiamo messo un po' di tempo ma poi abbiamo costruito una squadra con gli automatismi giusti. Questo è il vestito migliore che possiamo mettere, siamo felici. Ora manteniamo l'entusiasmo e continuiamo a lavorare così. Dobbiamo avere fame perché le insidie sono dietro l'angolo e ancora non abbiamo fatto niente".

Il punto di forza vostro è il centrocampo? "Mandragora è recuperato e ha lavorato bene tutta la settimana. Non ho ancora deciso chi giocherà in mezzo domani. Richardson ha fatto bene a Torino e può giocare anche come sottopunta, forse domani può giocare da trequartista, mentre Adli non ha giocato dal primo minuto nelle ultime partite, magari domani può giocare".

Parisi? "Fabiano per me è un giocatore di fascia. Nasce terzino con caratteristiche di velocità, per me può giocare alto. Si sta impegnando tanto negli allenamenti e qualora giocasse più avanti secondo me farebbe bene. Sono contento di come si sta allenando".

Conference? "Sono felicissimo di fare questa competizione e lo è anche la squadra. Oggi in campo sembravano degli animali per come si allenavano. Per me è fondamentale giocare in Conference".

Ritardo? "Sono alibi. I viaggi fanno parte delle competizioni. Una squadra non deve farsi influenzare da niente. Siamo venuti qua per fare una bella prestazione"

Kean? "Non c'è da preoccuparsi. Dopo la partita a Lecce ha subito una distorsione alla caviglia e da li abbiamo dovuto centellinare le sedute. Lui si è dato da fare e si è sacrificato per tutti, è stato un grande esempio. Speriamo di averlo a disposizione per domenica".