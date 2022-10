MILENKOVIC, Sarà una rivincita: uniti ne usciamo

Presente in sala stampa assieme a Vincenzo Italiano, il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Istanbul Basaksehir. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo evitare di fare gli errori che abbiamo fatto all'andata. Giochiamo contro una squadra forte, per noi sarà una sorta di rivincita. Siamo concentrati al massimo per passare domani".

Sui postumi del ko contro l'Inter: "Da questo periodo difficile si esce solo uniti: il calcio non è uno sport individuale ma dobbiamo stare tutti sulla stessa barca. Dobbiamo puntare sui nostri mezzi ed essere fiduciosi. Con l'Inter siamo partiti male ma abbiamo avuto una bella reazione, non era facile. Alla fine abbiamo perso e c'è rimasta tanta delusione perché meritavamo di più. Dobbiamo guardare avanti ed essere positivi; di sicuro rigiocare subito ci aiuta. Teniamo molto alla Conference, dobbiamo tornare a vincere".

Sui tanti gol presi in difesa nelle ultime gare: "Noi difendiamo in modo propositivo e ci sta di prendere qualche gol in più. A inizio anno però eravamo tra le difesa migliori e per questo ora siamo arrabbiati. Ci sono stati anche tanti episodi contro, dobbiamo migliorare e non cerchiamo alibi. Sono certo che miglioreremo".

Su come sta fisicamente: "Mi sento bene, ho avuto un problema ma ho avuto modo di recuperare".

Sul richiamo dei tifosi allo stadio: "Per noi è una partita molto importante quella di domani perché c'è di mezzo il passaggio del turno. Sono certo che quanti tifosi ci saranno allo stadio ci sosterranno".

Sul post partita contro l'Inter: "Eravamo tutti arrabbiati dopo il ko ma non voglio commentare gli aspetti arbitrali. Certo, gli episodi hanno condizionato tanto la partita".