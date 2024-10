MARANI, 2ª squadra viola? Non lo so, parlai con Barone...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani, a margine della sua rielezione, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole sulla Fiorentina e le seconde squadre: "Non ho idea se la Fiorentina lo farà. Ci fu una chiacchierata con una persona che purtroppo non c'è più che è Joe Barone con cui ho avuto un ottimo rapporto. Chiacchierando così era un progetto che lui aveva in mente.

Però per mettere in campo una cosa del genere serve progettualità, servono gli impianti, serve un investimento importante e uno spazio. Quindi ci dovrebbe essere una squadra di Serie C che non si iscrive al campionato. Se ci sono tutte le squadre che si iscrivono non c'è spazio per le seconde squadre".