MALAGÒ, Toscana regione multi-disciplinare. Kean...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A margine della consegna delle stelle al merito ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagò: "La Toscana è stata molto brava e non soltanto a livello olimpico. Mi ha stupito di come quasi tutte le provincie abbiano contribuito al medagliere e come molte di queste vengono da piccole associazioni provenienti da piccoli comuni. E' la fotografia di una regione multi-disciplinare. Le difficoltà per Milano-Cortina? Mi sto spendendo tanto per le Olimpiadi Invernali del 2026. Ho sempre detto che c'era da recuperare un terreno importante ma per cause esogene - guerre, Covid, quattro governi in tre anni - ci sono stati dei problemi: sfido chiunque a lavorare in questo contesto. Stiamo recuperando moltissimo e non mi risultano grandi eventi sportivi che non abbiano avuto problemi durante l'organizzazione di queste manifestazioni".

Quanto è fiducioso del nuovo ciclo di Luciano Spalletti?

"Io ero ottimista su Spalletti anche dopo gli Europei. Adesso l'Italia gode anche di due centravanti (Kean e Retegui, ndr) che stanno facendo molto bene e speriamo che Scamacca possa tornare in fretta dall'infortunio".