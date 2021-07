LIVE MOENA, Ultime prove verso l'amichevole

11:30 - Si conclude qui l'allenamento odierno dopo una lunga seduta di lavoro sulle palle inattive

10:40 - La Fiorentina adesso è tornata sul campo principale: inizia la fase dello studio delle palle inattive

10:15 - Lunga fase di torello con la squadra divisa in due gruppi. Attorno alla rete, oltre 300 tifosi stanno seguendo il lavoro della squadra

10:05 - Squadra viola in campo: buone notizie per Vincenzo Italiano, sia Marco Benassi che Cristiano Biraghi si stanno allenando con il gruppo e dunque sembrano aver smaltito gli acciacchi fisici accusati ieri. La Fiorentina si allena sul campo sussidiario.

Allenamento di rifinitura questa mattina a Moena: in vista dell'amichevole di questo pomeriggio contro la Polisportiva C4 Foligno, la Fiorentina stamani è tornata in campo al centro sportivo Benatti per un ultimo allenamento dove limerà gli ultimi accorgimenti tattici a poche ore dal match contro la squadra umbra che milita in promozione. Da valutare le condizioni degli acciaccati Benassi e Biraghi che ieri hanno interrotto l'allenamento per alcuni problemi fisici. Ecco il LIVE della giornata su Firenzeviola.it!