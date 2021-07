LIVE MOENA, Anche per stamattina seduta conclusa

11:35 - Allenamento terminato: la squadra torna negli spogliatoi. Oggi alle 17 l'amichevole contro l'Ostermünchen

11:10 - Inizia la parte dedicata alle palle inattive: subito un gran cross di Callejon per Vlahovic

10:40 - Inizia la parte tattica: in base ai giocatori che indossano le pettorine sembra confermata gran parte della formazione provata ieri in vista dell'amichevole di oggi: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Dalle Mura, Terzic; Bianco, Duncan, Benassi; Callejón, Vlahovic, Sottil.

10:15 - Viola di nuovo negli spogliatoi per cambiarsi e mettersi le scarpette da calcio. A breve inizierà la parte tattica e a seguire il lavoro sulle palle inattive

10:05 - Squadra tutta in campo: fase di riscaldamento con un po' di corsa attorno ai cinesini ma con le scarpe da ginnastica

9:30 - Arriva al campo Vincenzo Italiano: il tecnico, assieme al collaboratore tecnico Stefano Melissano, sta studiando il lavoro da fare oggi. Intanto la squadra in palestra lavora sulla cyclette.

Nuova giornata di allenamenti a Moena: la Fiorentina quest'oggi scenderà in campo al mattino per una seduta di tipo atletico (dove verranno studiate principalmente le palle inattive) e poi oggi pomeriggio affronterà la prima delle quattro amichevoli che sono in programma in questo ritiro. L'avversario di oggi è l'Ostermünchen, formazione di prima categoria tedesca. Su Firenzeviola.it, come sempre, potrete seguire la diretta dell'allenamento di oggi: