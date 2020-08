LIVE FV, Rivivi le emozioni di Hellas-ACF 0-1

FIORENTINA CAMPIONE: I VIOLA TENGONO LA COPPA ITALIA E REGALANO IL PRIMO TROFEO A ROCCO COMMISSO!!!

90'+4 - FINITAAAAAAAAA!!!

90' +1 - Aquilani toglie Koffi e mette Milani. Per Koffi sarà l'ultima apparizione in maglia viola.

90' - Concessi 4 minuti di recupero con Verona in attacco.

90' - OCCASIONE HELLAS - Tarrel ed Yeboha fanno correre qualche brivido a Brancolini che mette in corner.

88' - Ammonito Brancolini per perdita di tempo.

87' - Qualche brivido in area viola per una punizione in cui tutti i giocatori gialloblù sono saliti, ma Doge fa fallo su Spalluto e l'occasione per il Verona sfuma.

85' - Cambio viola: fuori Krastev (classe 2003) e dentro Samuele Sacchini.

85' - Giallo per Bertini dell'Hellas per fallo di gioco su Edo Pierozzi.

80' - Koffi tira in porta senza impensierire il portiere, richiamato a gran voce dai compagni che avrebbero voluto una soluzione di gruppo e non solitaria.

78' - Cambio Hellas: Bernardinello e Tarrel (Agbugui) entrano in campo, cercando il tutto per tutto e forze fresche, per Gresele e Dal Cortivo.

76' - OCCASIONE VIOLA . Riparte la Fiorentina con Koffi che s'invola in area poi dal foondo spara in rete ma la palla è sull'esterno.

75' - Ora è il Verona a spingere alla ricerca del pareggio ma il tiuro di Yeboha non impensierisce Brancolini.

73' - OCCASIONE HELLAS: Ripresa con la rimessa laterale del Verona e subito la chance di Bertini ma il pallone finisce di poco fuori

--------COOLING BREAK -----

71' - Bravo Dutu ad allontanare un pallone pericoloso di Pierobon dove invece non è stato impeccabile Pierobon.

70' - Secondo cambio Hellas: Pierobon per Turra.

68' - Occasione su calcio poiazzato, ma il colpo di testa di Ponsi finisce sul fondo e il Verona può respirare visto il momento di difficoltà.

66' - Angolo della Fiorentina che poteva avere miglior fortuna ma la Fiorentina ha praticamente messo alle corde l'avversaria, ora dominata.

64' - OCCASIONE VIOLA! Niccolò Pierozzi da solo in area calcia direttamente su Aznar che trattiene la palla ma probabilmente ci sarebbe stato fuorigioco.

59' - Cambio Hellas: Bertini per Jocic.

56' - Eduard Dutu incorna il pallone nell'angolino dove Aznar non può arrivare: vantaggio della Fiorentina sullo sviluppo di un calcio d'angolo!!!

55' - GOOOOOOL GOOOOL GOOOOOL

51' - Seconda ammonizione per l'Hellas. Spalluto, cercato in profondità da Koffi, viene abbattuto in prossimità dell'area da Calabrese che viene ammonito. Punizione per la Fiorentina.

46' - INIZIA LA RIPRESA, SI RIPARTE DALLO 0-0 MA CON VIOLA IN CRESCITA. Se la partita non si sbloccasse al 90' sono previsti tempi supplementari e eventualmente rigori.

------------------------------------------------

45' + 1' FINE DEL PRIMO TEMPO: 0-0 con grande equilibrio tra le due squadre ma una grande occasione di Dutu allo scadere.

45' OCCASIONISSIMA VIOLA! Su assist di Krastev, Dutu riesce a battere di testa a botta sicura ma il portiere para e poi Koffi spedisce alto.

44' - Prima ammonizione, per Lucas del Verona, che alza un po' la gamba in uno scontro di gioco.

42' - OCCASIONE VIOLA! Destro dalla distanza di Krastev che però non inquadra lo specchio della porta.

33' - Doppia occasione per Koffi che, a forza di serpentine, prima rimedia un corner poi sullo sviluppo calcia un pallone che dal fondo è rientrato pericolosamente, ma il portiere ha fatto buona presa a terra.

30' - Partita riprende dopo il breve stop e prosegue a viso aperto con la Fiorentina che punta sull'estro di Koffi abile a ubriacare la difesa ma il Verona è ben posizionato e quando poi attacca ha Sane sempre molto pericoloso.

-----COOLING BREAK-------

25' - OCCASIONE KOFFI! Il fantasista viola dopo una serie di finte riesce a tirare in porta ma il portiere riesce a parare. Un minuto prima c'era stato anche il buon tiro di Bianco.

17' - Tre corner consecutivi per l'Hellas, con l'area di Brancolini sempre più trafficata ma alla fine Yeboah commette fallo e la palla torna alla Fiorentina.

10' - Pronta reazione della Fiorentina che in ripartenza guadagna un corner: calcia Bianco in mezzo per Pierozzi che spedisce il pallone fuori.

9' - PERICOLO PER I VIOLA con il tiro di Sane, con Brancolini non impeccabile nell'occasione, che però sarebbe stato in fuorigioco, il tutto su iniziativa di Brandi che ha messo in crisi appunto il portiere viola cosstretto ad un brutto rinvio..

7' - Primo affondo per il Verona grazie a Lucas ma la palla diretta al senegalese Sane finisce nelle mani di Brancolini, senza problemi.

2' - Prima incursione e punizione viola da buona posizione con Bianco, conquistato da Koffi, ma la palla calciaata dal viola finisce oltre la traversa.

1' PARTITI!!!

La Fiorentina Primavera e il Verona si affrontano a Reggio Emilia per contendersi la Coppa Italia Primavera 2020 (viola campioni in carica), ultimo trofeo stagionale in palio dopo la sospensione del relativo campionato. Ecco come si schiereranno le due squadre allenate da Aquilani e Corrent.

VERONA (4-3-1-2): Aznaar, Udogie, Dal Cortivo, Lucas, Calabrese, Brandi, Sané, Jocic, Yeboah, Gresele, Turra. A disp. Ciezkowski, Benardinello, Amayah, Esajas, Coppola, Agbugui, Bernardi, Squarzoni, Pierobon, Bertini, Zingertas, Terracciano. All. Corrent

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini, E. Pierozzi, Dalle Mura, Dutu, Ponsi, Bianco, Hanuljak, Krastev, Koffi, N.Pierozzi, Spalluto. A disp. Ricco, Chiorra, Kukovec, Chiti, Di Stefano, Fruk, Frison, Silvestri, Simonti, Sacchini, Milani, Agostinelli. All. Aquilani