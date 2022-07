IVANO TITO, Italiano mister in campo già da giocatore

Il preparatore atletico Tito Ivano ha parlato dal palco dell'evento organizzato a Canazei alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, svelando alcuni aneddoti: "Perché ci sono tante foto mie sui social? Non lo so, io sono l'antisocial però c'è questa cosa (ride, ndr)".

Molti ragazzini spesso le chiedono una foto.

"Sì, probabilmente non trovano nessun altro oltre a me (ride, ndr)".

Com'è nato il rapporto con Italiano?

"Io un pilastro? No, qui ce n'è uno solo, questo è un parolone. Noi cerchiamo di aiutarlo, di lavorare, di collaborare... Il mister l'ho conosciuto tanti anni fa come calciatore ed era un allenatore già in campo. Sinceramente da regista si faceva seguire dalla squadra e quindi questo passaggio al ruolo di allenatore l'ho notato poco. Per me non è stata una novità".