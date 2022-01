ITALIANO (S.STAMPA), Godiamoci DV9: il suo rigore...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il successo odierno dei viola contro il Genoa dalla sala stampa Manuela Righini dello stadio Artemio Franchi: “Il successo di oggi e il ko di Torino? Siamo una squadra che deve ancora maturare e crescere: dopo Torino non vedevo l’ora di tornare in campo e abbiamo reagito. Ci siamo resi conto di aver fatto qualcosa che non dovevamo fare. Dobbiamo ancora crescere sotto tutti i punti di vista, nessuno ti aspetta. La reazione del pubblico per Vlahovic? Al momento ce lo godiamo, è qui con noi: del futuro non so, ne parleremo in base a ciò che accadrà. Oggi ha reagito con un gran gol e un’ottima prestazione a un rigore calciato con un po’ di sufficienza. Per ora è molto motivato. Dove possiamo arrivare? A Torino siamo incappati in un ko inatteso: non possiamo abbassare la guardia e pensare di essere già i più forti. Ora serve continuità in tutte le partite. Altre volte abbiamo mollato e siamo andati in difficoltà”.