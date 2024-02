ITALIANO (S.STAMPA), Dimostrato a tutti che siamo uniti

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine della sfida vinta per 2-1 contro la Lazio, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parole il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato bene per questa partita, provando soluzioni diverse per mettere in difficoltà la Lazio. Speravamo in una vittoria e in una gara come questa. Jack ha giocato nel ruolo di mezzala, come sa fare da sempre, Beltran invece ha lavorato alle spalle di Belotti. Abbiamo messo furore e qualità come sempre".

L’esultanza della squadra? “Oggi era una di quelle partite per dimostrare all’ambiente che siamo uniti e che si lavora al massimo per ogni partita. La gioia quando si ottengono i frutti è doppia”.

Martinez Quarta? “Ha avuto un problema di coliche renali, è stato male… è una defezione importante ma Ranieri si è dimostrato come al solito pronto e capace di grandi prove”.

Il primo cambio all’80’? “Può succedere… era giusto mantenere l’assetto di partenza finché la squadra stava bene”.

Il rigore fallito? “Quattro sbagliati sono troppi: oggi è andata bene ma i precedenti rigori sbagliati sono stati pesanti. Il dischetto è un’opportunità troppo grande per essere fallita… lo ritirerà lui il prossimo, mi ha promesso che lo farà sennò sono “cavoli” suoi. Oggi lo aveva battuto pure bene”.

Sul discorso a fine primo tempo: “Ci siamo detti che dovevamo continuare perché stavamo facendo bene. Abbiamo mantenuto la strategia iniziale questo ha portato alla vittoria”.