ITALIANO (S.STAMPA), Arthur al 40%. Nico ha solo 70'

Fonte: dal nostro inviato a Bologna

Al termine della partita persa contro il Bologna, dalla sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Abbiamo disputato la partita come l’avevamo preparata. Abbiamo sbagliato sul gol concedendo troppo spazio a Orsolini ma nella ripresa siamo venuti fuori ma rispetto a domenica abbiamo fatto molto poco in attacco. Anche noi abbiamo avuto le nostre chance di far male a un Bologna che in questo momento sta benissimo”.

Sul primo gol subito: “E’ stata l’unica volta che loro sono riusciti a fare un cambio gioco profondo: abbiamo lasciato troppo spazio e tempo a un giocatore che ora come ora è molto risolutivo. Poi abbiamo aggiustato il movimento con Biraghi. Certi errori però non puoi proprio permettertelo, specie contro certe squadre. Il secondo gol mi ha fatto arrabbiare tantissimo, anche se penso non saremmo riusciti a pareggiare. Complimenti al Bologna ma vogliamo ripartire già domenica”.

Sul possibile rigore su Gonzalez nel primo tempo: “L’arbitro dice di aver visto un fallo di Belotti prima dell’intervento su Nico. Ha fischiato prima e dunque si è annullato tutto: c’era però un rigore netto su Gonzalez e l’arbitro me lo ha confermato di persona”.

Sullo stato della squadra: “Gonzalez aveva 70’, Arthur è al 40%, Belotti è arrivato da dieci giorni e dobbiamo mettere ancora a posto questo inizio di anno. Non basta solo una partita per dire se una squadra sia o meno guarita. Dobbiamo mettere a posto la condizione di qualche giocatore importante”.