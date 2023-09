ITALIANO, Immaginavo un'altra classifica. Biraghi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa nel post partita di Frosinone-Fiorentina. Queste le sue parole.

Passo indietro rispetto a Udine? Mancato gol dell'attaccante?

"Oggi sono dispiaciuto per non vedere una classifica fantastica che ci sarebbe stata in caso di vittoria. Abbiamo lasciato qualcosa in termini di punti, ottima prestazione, abbiamo creato tanto. Mi dispiace per i numeri 9 che non stanno trovando gol. Oggi Nzola poteva sbloccarsi. Dispiace perchè non abbiamo vinto, ancora non ho guardato la classifica perchè la immaginavo diversa. A Udine abbiamo giocato diversamente e abbiamo vinto, oggi con maggiore qualità non siamo riusciti a portare a casa i tre punti"

Cosa vi siete detti con Nico Gonzalez nel finale?

"Il prolungamento lo ha fatto guarire (ride, ndr). Infortunio meno grave del previsto. Se sta bene è giusto schierarlo perchè se gli capita una palla fa gol. Mi diceva che era dispiaciuto di non aver vinto e gli ho risposto che ero dispiaciuto io. Prestazione positiva, oggi abbiamo creato tanto e concesso poco. Partita positiva da questo punto di vista, peccato per la mancata vittoria. Dobbiamo affrontare le gare con questa mentalità e questo furore"

Di Francesco ha detto che ha subito i due terzini nel primo tempo. E' stata una scelta la sua?

"Kayode non può giocare tutte le gare e quindi bisogna trovare una soluzione. Se si fa male siamo nei guai in più avevo visto che loro soffrono i palloni in mezzo al campo in conduzione. Ho parlato con Parisi e lui lo ha già fatto".

Si è fatto male anche Biraghi. Chi può fare il terzino?

"Mi auguro il meglio per Biraghi, ha avuto una distorzione alla caviglia. Abbiamo poche soluzioni, a sinistra c'è Ranieri che l'ha fatto in passato. A destra dobbiamo inventarci qualcosa. Muzzo è un difensore centrale a tutti gli effetti. In partenza non possiamo mettere calciatori in difficoltà"

A Nzola manca il gol. Quando si sblocca li farà a raffica?

"Analizzando queste otto gare, si danna per la squadra. I gol li ha sempre fatti, ora sta faticando ma rriveranno i gol. Io credo che gli attaccanti non devono deprimersi, finchè si allenano come stanno facendo saranno schierati. Se smettono di allenarsi, subiscono la piazza e le pressioni inizieranno i problemi per loro non per me. Sia Nzola che Beltran hanno sempre fatto gol, li faranno ma devono continuare a lavorare come stanno facendo"

Un giudizio sulla prestazione di Duncan..

"In questo momento ha l'aspetto psicologico e mentale diverso da qualcuno. E' arrivato ben allenato e con una testa diversa in ritiro. Sta facendo tutto, legna, gol, imposta e se sei questo l'allenatore non può non vedere e non schierarti. Complimenti a lui".

Cosa ha avuto il Frosinone in più nella ripresa?

"Per me sta facendo con grandi cose perchè se da neopromossa ti presenti con grande spavalderia, con questa proposta, costruendo dal basso gli vanno fatti i complimenti. Oggi però credo che meritavamo di vincere noi. Loro sono stati bravi a rimanere in partita e a castigarci nell'occasione più nitida. Faccio i complimenti al mister, al presidente e al direttore perchè stanno facendo una grande lavoro".